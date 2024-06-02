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Poejka

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Быстрая намазка на хлеб. Все смешал и готово: готовиться из простых продуктов, съедается первой

Быстрая намазка на хлеб. Все смешал и готово: готовиться из простых продуктов, съедается первой

Намазки — это густые пасты, которые намазывают на хлеб, крекеры или овощи. Они могут быть сладкими или солёными и содержать различные ингредиенты, такие как сыр, творог, овощи, мясо, рыба, орехи, зелень и т.

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