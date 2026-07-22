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«Врачи разрешили мне всё, кроме тоски»: Симоньян объяснила подписчику природу своего недуга

«Врачи разрешили мне всё, кроме тоски»: Симоньян объяснила подписчику природу своего недуга

21 июля в личные сообщения Маргариты Симоньян пришло тревожное послание от читателя по имени Сергей. Мужчина, представившийся электриком, с искренней заботой предостерёг главного редактора RT от солнечных лучей.

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