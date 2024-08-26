Новости экономи...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости экономики России

1 подписчик

Суд удовлетворил иск “Транснефти” к “Роснефти” почти на 4,8 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск “Транснефти”, требовавшей взыскать с “Роснефти” около 4,8 млрд рублей долга по договору, касающемуся строительства второй ветки трубопровода Тихорецк - Туапсе в Краснодарском крае, сообщают РИА Новости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх