Профессор Чумаков прокомментировал сообщения о «неизвестном вирусе»

Сообщения о «неизвестном вирусе» в России в разговоре с телеканалом «360» прокомментировал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.
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