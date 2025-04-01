Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Власти Европы могут в первых рядах идти в бой,их не жалко!Зеленский анонсир...
  • Eduard
    Мало ему трупов украинцев самозванцу.Продажное ЧМО готово!Зеленский анонсир...
  • Вера Роднова
    А на хрена он тут нужен?Новый посол Франц...

Профессор Чумаков прокомментировал сообщения о «неизвестном вирусе»

Сообщения о «неизвестном вирусе» в России в разговоре с телеканалом «360» прокомментировал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх