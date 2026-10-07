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Кожевников о Путине: «Создал КХЛ, Ночную лигу, он думает обо всех – просто удивляешься, откуда у него столько здоровья и энергии. Дай бог, чтобы это продолжалось. Чем дольше, тем лучше»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил вклад Владимира Путина в развитие российского спорта.

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