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Любовницы Путина заменяют в Британии бензин и еду..

Любовницы Путина заменяют в Британии бензин и еду..

автор - Красная Книга Человечества. 123ru.net Никогда не было, и вот опять.

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Наталья Андросова
Королям можно,а вот человеку,которому народ доверяет и который такой -же гражданин,невозможно
Sasha Sokolov
когда упорно говорят что никого нет ,это подогревает интерес
Валентина
Завидуют.
Sasha Sokolov
не могу знать кто и чему?...Кабаевой ,о ней нигде не пишут,и она нигде не появляется...этому завидовать,что мужу Путину скоро 70 лет
Валентина
Про Кабаеву это уже, как говорят в Одессе- вчерашняя хохма сегодня уже не хохма. Это уже анекдот "с бородой". Но раз такие все анекдоты вытаскивают, значит точно завидуют и здорово завидуют. И пусть завидуют, хоть подавятся.
Sasha Sokolov
не буду спорить про Кабаеву дыма без огня не бывает
валентина Пунашева
Западный понос уже достал.
Fidel qwert
А ты ни когда не задумывалась, от куда ты узнаешь про якобы западный понос, западные сми наверно читаешь?))))
Эдуард Белозеров
Очередной заступничек. Только не может этот писала понять, что живущим в России пофигу как там Британия поживает. И всем было бы насрать кого там путин и сколько штук и сколько раз если бы страна жила нормально и не было бы такого неприкрытого графи
Эдуард Белозеров
И не было бы такого ничем не прикрытого грабежа и предательства.
Дмитрий Марченко
воем наглосаксов удовлетворен!
Fidel qwert
Так воют то наши жополизы, о том что воют там!)))))
Оксана Иванова
Опять " а у вас хуже"))))) Детский сад!
Сергей Лавров
Вова правильно и кривоногих и толстожопых пока не на нарах.
Лидия Орехова (Мединская)
И что? Да на здоровье! Хоть пусть их будет десять, кому от этого плохо? И зачем нам это знать вообще? Других проблем что ли нет?
Валерий Иванович Емельяненко
Нам то понятно это вообще не интересно,но как там у рептилоидов зудит,спасу просто нет. Ну и почему у нормального мужика не должна быть женщина? Это у них толерантных любое отверстие подойдет.
сергей кочегаров
Ну нет бензина, нет газа, но горох то есть (зрите в корень, т.е. на полки магазинов)... А раз есть горох, значит будет и газ и газолин (заменитель бензина)!!! Или вы о девочках? Им, конечно, без дальнобойщиков труднее всего. И не важно, что разбежались поляки да чехи, которые там, в основном и шоферили, виновата в этом Россия с её наглой, агрессивной политикой невмешательства и Путин - не озаботился об английских мисках. Сам то вон чо, а им ничо!!!
Nina Geyer
Ха Ха ХА ! Прямо в цель !
Евгений Сорокин
Если вспомнить,что близкий родственник предал Николая II. Все зло на нашей Земле идет из англии.Там балом правит сатана.
Майя Maja
Опять пукают в лужу...Ну как же надоели-то круги пускать с пузырями.
Артем Ефремов
Почему Британии не помогают США ? Они же их смотрящие в Европе и лидеры англосаксонского мира. А , - сейчас не до них , у себя дома бы разобраться , да ботинки неграм полизать.
Елена Александровна
Одно что умеет весь запад, так это врать-врать и ещё раз врать! мелочные, дрянные и завистливые! если бы наши люди ещё в 70-80х годах имели возможность читать их прессу и красивенькие глянцевые журнальчики, давно бы поняли какая гадость вся эта европа и сша! даже своих любимцев Горби и Раису они в те годы так размазывали и унижали, что читать было противно! Насмехались над Брежневым и его семьёй, высмеивали всех жён и детей наших членов политбюро, а уж как издевались, особенно англичане, над всем народом СССР, это даже придумать нельзя, ну если только иметь извращённую фантазию. А уж теперь-то и подавно не стесняются ни в каких гнилых статейках выворачивать и подменять белое чёрным! Наша публика наивна, а уж европейская вообще, как белый лист примитивна - крапай что заблагорассудится и всему они верят!
Алла Дубинина
Мне кажется это только начало - зима еще не вступила в свои права- посчитаем не замерзших весной- может того, что будет на полках магазинов как раз и хватит?..

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