Любовницы Путина заменяют в Британии бензин и еду..

Темы дняПолитикаЛюбовницы Путина заменяют в Британии бензин и еду.. автор - Красная Книга Человечества. 123ru.net Никогда не было, и вот опять.Вернуться к статье2312НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваКоролям можно,а вот человеку,которому народ доверяет и который такой -же гражданин,невозможноSSSasha Sokolovкогда упорно говорят что никого нет ,это подогревает интересВалентинаЗавидуют.SSSasha Sokolovне могу знать кто и чему?...Кабаевой ,о ней нигде не пишут,и она нигде не появляется...этому завидовать,что мужу Путину скоро 70 летВалентинаПро Кабаеву это уже, как говорят в Одессе- вчерашняя хохма сегодня уже не хохма. Это уже анекдот "с бородой". Но раз такие все анекдоты вытаскивают, значит точно завидуют и здорово завидуют. И пусть завидуют, хоть подавятся.SSSasha Sokolovне буду спорить про Кабаеву дыма без огня не бываетВПвалентина ПунашеваЗападный понос уже достал.Fidel qwertА ты ни когда не задумывалась, от куда ты узнаешь про якобы западный понос, западные сми наверно читаешь?))))ЭБЭдуард БелозеровОчередной заступничек. Только не может этот писала понять, что живущим в России пофигу как там Британия поживает. И всем было бы насрать кого там путин и сколько штук и сколько раз если бы страна жила нормально и не было бы такого неприкрытого графиЭБЭдуард БелозеровИ не было бы такого ничем не прикрытого грабежа и предательства.Дмитрий Марченковоем наглосаксов удовлетворен!Fidel qwertТак воют то наши жополизы, о том что воют там!)))))Оксана ИвановаОпять " а у вас хуже"))))) Детский сад!Сергей ЛавровВова правильно и кривоногих и толстожопых пока не на нарах.Лидия Орехова (Мединская)И что? Да на здоровье! Хоть пусть их будет десять, кому от этого плохо? И зачем нам это знать вообще? Других проблем что ли нет?Валерий Иванович ЕмельяненкоНам то понятно это вообще не интересно,но как там у рептилоидов зудит,спасу просто нет. Ну и почему у нормального мужика не должна быть женщина? Это у них толерантных любое отверстие подойдет.сергей кочегаровНу нет бензина, нет газа, но горох то есть (зрите в корень, т.е. на полки магазинов)... А раз есть горох, значит будет и газ и газолин (заменитель бензина)!!! Или вы о девочках? Им, конечно, без дальнобойщиков труднее всего. И не важно, что разбежались поляки да чехи, которые там, в основном и шоферили, виновата в этом Россия с её наглой, агрессивной политикой невмешательства и Путин - не озаботился об английских мисках. Сам то вон чо, а им ничо!!!NGNina GeyerХа Ха ХА ! Прямо в цель !ЕСЕвгений СорокинЕсли вспомнить,что близкий родственник предал Николая II. Все зло на нашей Земле идет из англии.Там балом правит сатана.Майя MajaОпять пукают в лужу...Ну как же надоели-то круги пускать с пузырями.Артем ЕфремовПочему Британии не помогают США ? Они же их смотрящие в Европе и лидеры англосаксонского мира. А , - сейчас не до них , у себя дома бы разобраться , да ботинки неграм полизать.Елена АлександровнаОдно что умеет весь запад, так это врать-врать и ещё раз врать! мелочные, дрянные и завистливые! если бы наши люди ещё в 70-80х годах имели возможность читать их прессу и красивенькие глянцевые журнальчики, давно бы поняли какая гадость вся эта европа и сша! даже своих любимцев Горби и Раису они в те годы так размазывали и унижали, что читать было противно! Насмехались над Брежневым и его семьёй, высмеивали всех жён и детей наших членов политбюро, а уж как издевались, особенно англичане, над всем народом СССР, это даже придумать нельзя, ну если только иметь извращённую фантазию. А уж теперь-то и подавно не стесняются ни в каких гнилых статейках выворачивать и подменять белое чёрным! Наша публика наивна, а уж европейская вообще, как белый лист примитивна - крапай что заблагорассудится и всему они верят!Алла ДубининаМне кажется это только начало - зима еще не вступила в свои права- посчитаем не замерзших весной- может того, что будет на полках магазинов как раз и хватит?..Комментировать
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