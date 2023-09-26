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Рахимов об 1:0 с «Факелом»: «Рубину» нужно было победить в психологическом плане. По игре мы не на своем месте»

Рахимов об 1:0 с «Факелом»: «Рубину» нужно было победить в психологическом плане. По игре мы не на своем месте»

– Рассматривали ли вы эту игру как игру за 6 очков? – Игру так рассматривать нельзя, потому что все равно это три очка.

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