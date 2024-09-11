09,11,24 Часов Яр - Ступочки Активные боевые действия в районе Артёмовска. Подрыв на мине бронетранспортёра ВСУ М113 при отходе с позиции.
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09,11,24 Часов Яр - Ступочки Активные боевые действия в районе Артёмовска. Подрыв на мине бронетранспортёра ВСУ М113 при отходе с позиции.
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