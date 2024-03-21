Татьяна Монтян: Демократизация «агрессорской» продукции: когда ракеты Макрона превращаются в ядерные котлеты

Свою невероятную поддержку Украины Макрон только разогревает. Он уже успел всех ошарашить планами ввести войска для защиты Одессы от агрессивной агрессии, а затем еще и поугрожал Путину своими ядерными ракетами в случае, если Россия захочет применить свои.
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