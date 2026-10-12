Минздрав ФРГ призвал готовить здравоохранение к работе в условиях применения ЯО Министр здравоохранения Германии Карстен Линнеманн, выступая на Всемирной конференции здравоохранения в Берлине, заявил, что страны Евросоюза должны готовить свои медицинские системы к кризисам, связанным с войной.
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