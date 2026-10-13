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Jordan Brand выпустил Air Jordan 1 Low OG в честь мексиканского Дня мёртвых

Jordan Brand выпустил Air Jordan 1 Low OG в честь мексиканского Дня мёртвых

Jordan Brand от Nike представил Air Jordan 1 Low OG «Somos Historias» — лимитированную версию культовых кроссовок, посвящённую мексиканскому празднику Día de Muertos.

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