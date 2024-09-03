Аналитик: Зеленский будет «проталкивать» тему ударов по России оружием США

Владимир Зеленский будет «проталкивать» тему ударов по России дальнобойным оружием США, потому что после выборов в США такой возможности может уже не быть, заявил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
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