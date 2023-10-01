GMP-инспекции производителей ветпрепаратов в третьем квартале 2023 года

В данном обзоре представлена информация по инспектированию производителей ветеринарных препаратов на соответствие требованиям Правил GMP, которое проводят специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии