Ошибки Гранача и чудо-выход Консейсау: Португалия забила на 92-й минуте и вырвала победу у Чехии на Евро-2024

Португалия с трудом одолела Чехию в заключительном матче первого тура группового этапа Евр-2024. Команда Роберто Мартинеса владела инициативой на протяжении всей встречи и нанесла почти в четыре раза больше ударов, но вырвать победу смогла лишь в компенсированное время.