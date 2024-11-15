Что сулит финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года

Деньги — важная часть нашей жизни, и финансовый гороскоп может стать полезным инструментом, чтобы понять, как улучшить свое финансовое положение, грамотно распоряжаться средствами и избежать ошибок в предстоящую неделю.
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