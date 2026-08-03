В центре вашего внимания Летний зной окутал воронежский рынок - ряды прилавков пестрели сочными плодами, покупатели неторопливо перебирали товар, а голоса торговцев сливались в привычный гул.
Теперь приезжие возводят целые баррикады из ящиков, чтобы не подпустить к себе полицейских
Комментарии
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ВЕРА Башмакова
Сколько у российской власти бессмысленных поступков, сколько они создают бессмысленной работы! Сначала собирают всю окрестную грязь, потом ее же проверяют. ЖУТЬ! ИМХО, мое личное мнение.
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1 м.
АЗ
Алексей Загребаев
что за клоунада ?? какие административные правонарушения какие штрафы ??? по факту злостное неповиновение органам власти, нарушение миграционных законов - автозак до границы и пожизненный запрет на въезд в россию .... а вот штрафы по миллиону за каждого из незаменимых на владельцев рынка - тогда или наведут порядок на арендованной ( а не своей) территории или по суду прекращение права аренды территории рынка .....
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1 м.
Андрей Лобанов
Меня тоже мучают смутные сомнения, что россиянского фермера, бросившегося с дрекольём на пролицию, сразу бы ипекли в СИЗО и никакой административкой там бы и не пахло - сразу уголовка. Но к аульно-кишлачной публике странный пиетет... Хотя, чего странного, начнут их прессовать полностью по закону - сразу в коридорах силовиков появятся персонажи в папахах и тюбетейках, начнут давить на следствие. Да и всякие вышестоящие силы подключатся, мол, а чего это вы лодку дружбонародства раскачиваете?
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1 м.
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