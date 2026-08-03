Теперь приезжие возводят целые баррикады из ящиков, чтобы не подпустить к себе полицейских

ВЕРА Башмакова Сколько у российской власти бессмысленных поступков, сколько они создают бессмысленной работы! Сначала собирают всю окрестную грязь, потом ее же проверяют. ЖУТЬ! ИМХО, мое личное мнение.

АЗ Алексей Загребаев что за клоунада ?? какие административные правонарушения какие штрафы ??? по факту злостное неповиновение органам власти, нарушение миграционных законов - автозак до границы и пожизненный запрет на въезд в россию .... а вот штрафы по миллиону за каждого из незаменимых на владельцев рынка - тогда или наведут порядок на арендованной ( а не своей) территории или по суду прекращение права аренды территории рынка .....