Пророчества святителя Полтавского: как Россия возродится и удивит мир Юлия ЧелкановаАрхиепископ Феофан Полтавский, известный как «совесть царя Николая II», оставил после себя множество предсказаний о будущем России, которые остаются актуальными и в наше время.
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