Пророчества святителя Полтавского: как Россия возродится и удивит мир Юлия ЧелкановаАрхиепископ Феофан Полтавский, известный как «совесть царя Николая II», оставил после себя множество предсказаний о будущем России, которые остаются актуальными и в наше время.