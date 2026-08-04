Самая большая цифровая камера в мире запечатлела более полумиллиона галактик / © NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / AURA Камера LSST, недавно приступившая к выполнению своей основной десятилетней научной программы, будет делать около 700 сверхвысокодетализированных снимков каждую ночь.