Самая большая цифровая камера в мире запечатлела более полумиллиона галактик / © NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / AURA Камера LSST, недавно приступившая к выполнению своей основной десятилетней научной программы, будет делать около 700 сверхвысокодетализированных снимков каждую ночь.
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