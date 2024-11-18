Вышел тизер-трейлер новогодней комедии «Мое собачье дело»

Фильм для всей семьи с Максимом Лагашкиным и Ириной Пеговой выйдет в широкий прокат 5 декабря. Кадр из фильма «Мое собачье дело» предоставлено Пресс-службойВ центре сюжета — бывший конструктор самолетов Михаил (Анатолий Васильев), который постоянно попадает в нелепые ситуации.
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