Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ПВО работает в Севастополе: идет отражение атаки

ПВО работает в Севастополе: идет отражение атаки

В среду ВСУ атаковали Севастополь, сообщает губернатор Михаил Развожаев в своем канале. В сообщении уточняется, что военные ВС РФ в Севастополе отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы и ПВО.

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