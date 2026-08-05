ПВО работает в Севастополе: идет отражение атаки

В среду ВСУ атаковали Севастополь, сообщает губернатор Михаил Развожаев в своем канале. В сообщении уточняется, что военные ВС РФ в Севастополе отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы и ПВО.
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