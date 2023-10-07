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Инфляция в Колумбии замедлилась

Инфляция в Колумбии замедлилась

Инфляция в Колумбии замедлилась до самого низкого уровня более чем за год, что усилило ожидания того, что центральный банк последует примеру региональных банков и начнет снижать процентные ставки в этом году, проинформировал обозреватель BNN Bloomberg Оскар Медина 7 октября в публикации на сайте издания.

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