Инфляция в Колумбии замедлилась до самого низкого уровня более чем за год, что усилило ожидания того, что центральный банк последует примеру региональных банков и начнет снижать процентные ставки в этом году, проинформировал обозреватель BNN Bloomberg Оскар Медина 7 октября в публикации на сайте издания.