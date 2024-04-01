Ушел из жизни экс‑капитан «Одесских джентльменов» Светослав Пелишенко

РИАМО - 1 апр. Бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко умер на 72-м году жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение кинокритика Сусанны Альпериной в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии