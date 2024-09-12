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Samsung начинает производство 280-слойной памяти QLC V-NAND 9-го поколения, которая сд...

Samsung начинает производство 280-слойной памяти QLC V-NAND 9-го поколения, которая сд...

Samsung начинает производство 280-слойной памяти QLC V-NAND 9-го поколения, которая сделает SSD дешевле и более плотнымиSamsung объявила о начале массового производства новых 280-слойных чипов флэш-памяти QLC NAND с использованием технологии V-NAND 9-го поколения.

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