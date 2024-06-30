На избирательном участке в Ницце наблюдатель подрался с председателем

На избирательном участке в Ницце в ходе первого тура парламентских выборов во Франции наблюдатель подрался с председателем и попытался помешать голосованию, сообщил мэр города Кристиан Эстрози в соцсети Х.
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