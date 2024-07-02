Жителю Читы грозит до 18 лет лишения свободы за похищение и избиение таксиста

Прокуратура Ингодинского района города Читы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя краевого центра, который похитил и избил таксиста, а также угнал его автомобиль.
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