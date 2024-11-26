В школы запретят приносить яды, вирусы и беспилотники

В школах появится типовая схема обеспечения безопасности, потенциальных нарушителей будут выявлять по новой системе, а в список опасных предметов, о приобретении которых учителями или школьниками нужно срочно уведомить полицию, войдут «патогенные биологические агенты» и беспилотники.