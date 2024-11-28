«Талибан» оказался безопаснее Украины и Запада

Эксперты спрогнозировали вероятность исключения «Талибана» из списка террористических организаций @ Алексей Куденко/РИА Новости Tекст: Олег Исайченко В Госдуме предложили исключить «Талибан*» из списка запрещенных в России организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии