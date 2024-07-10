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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Виктор Александров
    Если СССР был коррумпирован снизу доверху, то в РФ коррупция - вообще способ удержаться у власти.СССР был коррумпи...
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СССР был коррумпирован снизу доверху

СССР был коррумпирован снизу доверху

С НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ БУДЕТ ПОКОНЧЕНО? В ТАКОМ СЛУЧАЕ, КАК И КОГДА? С НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ БУДЕТ ПОКОНЧЕНО?                В ТАКОМ СЛУЧАЕ, КАК И КОГДА? Ряд выступлений по этому вопросу генерала армии от ФСБ Н.

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Комментарии
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СК
Сергей К
согласен
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1 час.
НК
Наталья Котельникова
Да, было , были какие-то там проявления чего то в СССР, были мы чем-то недовольны. Было. Но... СССР - это самое лучшее время нашей жизни, нашего детства, нашей юности и зрелой жизни. Великая наша держава жила для нас, ростила и лелеяла нас. Так что не надо нам читать лекции, сорочки, которые даже не понимают на что поднимают руку, сломаем, а обиду носившую Родину не дадим. И прекратите в суе Брежнева Леонида Ильича поминать. Вам, сатанистам, хорошо ответила его внучка - &quot; вы даже покрасить не сможете все то, что построил мой Дед!&quot; А от себя добавлю - и очернить и осмеять точно также! Мы живы и всё помним.
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1 час.
Виктор Александров
Если СССР был коррумпирован снизу доверху, то в РФ коррупция - вообще способ удержаться у власти.
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4 мин.

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