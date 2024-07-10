СССР был коррумпирован снизу доверху

НК

Наталья Котельникова

Да, было , были какие-то там проявления чего то в СССР, были мы чем-то недовольны. Было. Но... СССР - это самое лучшее время нашей жизни, нашего детства, нашей юности и зрелой жизни. Великая наша держава жила для нас, ростила и лелеяла нас. Так что не надо нам читать лекции, сорочки, которые даже не понимают на что поднимают руку, сломаем, а обиду носившую Родину не дадим. И прекратите в суе Брежнева Леонида Ильича поминать. Вам, сатанистам, хорошо ответила его внучка - " вы даже покрасить не сможете все то, что построил мой Дед!" А от себя добавлю - и очернить и осмеять точно также! Мы живы и всё помним.