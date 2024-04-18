Виктор Орбан отказывается признать суверенность Украины Ольга ВайленкоПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь вызвал волну обсуждений своим заявлением о том, что Украину уже нельзя считать суверенным государством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии