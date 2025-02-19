Как делиться своим местоположением на смартфоне

Делиться с кем-то своим местоположением во многих случаях бывает очень удобно. Во время каких-то совместных поездок, чтобы всегда знать, где кто находится, также когда вы хотите с кем-то встретиться и вам проще скинуть свою геопозицию вместо того чтобы писать адрес.