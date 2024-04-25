Глава Росфинмониторинга заявил о финансировании теракта в «Крокусе» криптовалютой

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был финансирован через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, заявил 25 апреля на Международном совете комплаенс в Нижнем Новгороде глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.