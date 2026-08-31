На Украине осудили экономиста Пендзина за совет переживать зиму на соленьях

Пустые полки в одном из супермаркетов Киева, август 2026 года © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) На фоне пустующих полок в украинских супермаркетах из-за уничтожения складов экономист Олег Пендзин предложил жителям пережить зиму, питаясь соленьями и вареньем.