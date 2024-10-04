Борис Джонсон рассказал о появлении «жучка» в его туалете после визита Нетаньяху

В своей книге мемуаров Unleashed («Сорвавшийся с цепи») экс-премьер Великобритании Борис Джонсон утверждает, что после похода главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху в приватный туалет британского министра иностранных дел там было найдено подслушивающее устройство.
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