Борис Джонсон рассказал о появлении «жучка» в его туалете после визита Нетаньяху

В своей книге мемуаров Unleashed («Сорвавшийся с цепи») экс-премьер Великобритании Борис Джонсон утверждает, что после похода главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху в приватный туалет британского министра иностранных дел там было найдено подслушивающее устройство.