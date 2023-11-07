СМИ: Shaman списал из интернета больше половины дипломной работы

В рамках своего обучения Дронов защитил диплом на тему "Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца" Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, списал из интернета более половины своей дипломной работы.
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