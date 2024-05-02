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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Правительство Крыма просит федеральные власти поддержать крымских рыбаков

Правительство Крыма обратились в Министерство сельского хозяйства РФ с просьбой выделить субсидии региональным организациям рыбохозяйственного комплекса, ведущим промысел в Азовском и Черном морях, из-за вынужденного простоя.

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