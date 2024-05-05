Оливер Минцлафф: Не сомневаюсь, что Хорнер – подходящий руководитель Red Bull Racing

Getty Images / Red Bull Content PoolГенральный директор Red Bull Оливер Минцлафф впервые публично поддержал руководителя RBR Кристиана Хорнера, утверждая, что он именно тот человек, который может помочь коллективу продлить успех.
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