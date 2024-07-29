Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 556 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Дальше пошла демагогия С ПЕРЕВОДОМ С ОБСУЖДАВШЕГОСЯ на "бабу...", "дети" - бла-бла-бла...  Это вот обычный перевод в ...«Небратья» как са...
  • Sergiy Che
    ...Ну это ты стал трясти тем что "лично знал тех хто щасслифф бла-бла-бла!" Но это же кретина ответ!!  Ну все знают н...«Небратья» как са...
  • Сергей К
    Насчет бабы ты подумай. Или уже того, баьами уже неинтересуешься? Есть же клавка...«Небратья» как са...

Ультиматум Путину, грубое нарушение запрета, "умирающая" Пугачёва: Провал года в Юрмале. Как это было

Ультиматум Путину, грубое нарушение запрета, "умирающая" Пугачёва: Провал года в Юрмале. Как это было

© Aleksandr Gusev /ZUMAPRESS.com/Globallookpress  Открытие русофобского фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале смело можно назвать провалом года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
КТО еще там обращает внимание на гнусавую Вайкуле и маразматичку Пугалкину?!! Пошли они... Не нужны они нам и больше  не интересны... Все уже мы про них знаем...
Ответить
7 час.
Валентин Воробьев
ЭТО НЕ ИНТЕРЕСНО! ДРУГИХ ПРИЯТНЫХ ТЕМ У АВТОРА,ПОХОЖЕ, НЕ БЫВАЕТ. ВСЕ ВРЕМЯ ОДНО И ТО ЖЕ - ПУГАЧИХА ДА ПУГАЧИХА С ВАЙКУЛЯМИ.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх