enciclopediya-geografa

36 подписчиков

Свежие комментарии

  • HotRS
    Говорили "иногда по-русски, но по-английски", "мой парень свободно говорит по-английски" и "мы девушки позитивные", н...Сравниваю Тбилиси...
  • Зоя Жук
    Ужас, проще мужчине куклу резиновую купить. Да и красота японок под сомнением. Те что на фото делали пластику глаз. В...Экзотичные японки...
  • Людмила Абрамова
    очень жаль , что мер города на это внимание не обращает,жалко ЛебедяньМалоизвестный гор...

Зимний Байкал. Часть 3. Ступа, Дракон и катание на коньках

Зимний Байкал. Часть 3. Ступа, Дракон и катание на коньках

Приветствую всех! Продолжаю свой рассказ про поездку на Байкал в марте этого года. 8 марта мы погрузились на борт микроавтобуса и отправились через уже знакомый Хужирский порт к острову Огой, на котором находится знаменитая Ступа Просветления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх