Зимний Байкал. Часть 3. Ступа, Дракон и катание на коньках

Приветствую всех! Продолжаю свой рассказ про поездку на Байкал в марте этого года. 8 марта мы погрузились на борт микроавтобуса и отправились через уже знакомый Хужирский порт к острову Огой, на котором находится знаменитая Ступа Просветления.