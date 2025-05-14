Борец из Алушты завоевал «золото» на международном турнире по греко-римской борьбе

На международном турнире по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Сураката Асиятилова, который проходил в Каспийске с 11 по 13 мая, крымские спортсмены продемонстрировали высокие результаты.
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