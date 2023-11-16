МО России: Запад покрывает любые преступления Киева ради поражения России

Заместитель главы Министерства обороны России Александр Фомин на заседании «СМОА плюс» в Джакарте заявил, что западные страны готовы покрывать любые военные преступления киевских властей, стремясь нанести России «стратегическое поражение».
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