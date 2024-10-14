Корнилов: команда Бивола подаст протест на судейское решение в бою с Бетербиевым

Менеджер бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе российского боксёра Дмитрия Бивола Вадим Корниловзаявил, что команда бойца намерена подать протест на судейское решение в бою против абсолютного чемпиона мира в этом весе Артура Бетербиева.