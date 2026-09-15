Абдразаков проведет гастрольный тур в России с 7 по 18 октября

Ильдар Абдразаков организует насыщенный гастрольный тур в рамках своего IX Международного фестиваля, который пройдет с 7 по 18 октября 2023 года в Мурманске, Петрозаводске, Салехарде и впервые в Воткинске - родине Чайковского.