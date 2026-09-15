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Царьград

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Абдразаков проведет гастрольный тур в России с 7 по 18 октября

Абдразаков проведет гастрольный тур в России с 7 по 18 октября

Ильдар Абдразаков организует насыщенный гастрольный тур в рамках своего IX Международного фестиваля, который пройдет с 7 по 18 октября 2023 года в Мурманске, Петрозаводске, Салехарде и впервые в Воткинске - родине Чайковского.

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