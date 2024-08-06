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Петербургский дневник

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Кинолог посоветовал отказаться от купания собак в городских прудах

Кинолог посоветовал отказаться от купания собак в городских прудах

Этого категорически нельзя делать Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РИАМО заявил, что собак категорически нельзя купать в городских прудах из-за опасных для их здоровья вирусов и бактерий.

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