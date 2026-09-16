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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вильям Оливейра: «Семак всегда создает отличный коллектив, несмотря на разговоры. В «Зените» все голодны до побед, мы постараемся стать чемпионами»

Тренер « Зенита » Вильям Оливейра рассказал рассказал о менталитете и целях команды. – Каждый год «Зениту» бросают вызов в борьбе за чемпионство, но в подавляющем большинстве случаев побеждает ваша команда.

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