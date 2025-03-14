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Захарова поблагодарила Австралию за трофейные бронимашины Bushmaster

Захарова поблагодарила Австралию за трофейные бронимашины Bushmaster

Брошенные ВСУ австралийские бронированные машины Bushmaster, доставшиеся российским военным, действительно довольно неплохие и мы благодарны Австралии за их поставку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 марта в своем Telegram-канале.

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