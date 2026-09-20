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Татар-информ

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Топилин: Важно, что выборы прошли в соответствии с Конституцией

Топилин: Важно, что выборы прошли в соответствии с Конституцией

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Выборы в Государственную Думу России IX созыва прошли в полном соответствии с Конституцией и их результаты будут максимально легитимными, несмотря на заявления с Запада относительно их непризнания.

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