Топилин: Важно, что выборы прошли в соответствии с Конституцией

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Выборы в Государственную Думу России IX созыва прошли в полном соответствии с Конституцией и их результаты будут максимально легитимными, несмотря на заявления с Запада относительно их непризнания.
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