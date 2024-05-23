SEC США одобрила запуск ETF для криптовалюты Ethereum

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально одобрила запуск спотовых биржевых фондов для второй по капитализации криптовалюты Ethereum и листинг этих бумаг на биржах NASDAQ, NYSE и CME, передает РБК.
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