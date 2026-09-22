The military correspondent told why the German Kromberg & Schubert arrived in Zhytomyr

An enterprise like Kromberg & Schubert has everything necessary for the production of UAVs, so the Russian General Staff has included the plant in the list of priority targets.
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