В Бредах умер 15-летний школьник, запутавшийся в веревке лошади

В поселке Бреды Челябинской области случилась трагедия во время выгула лошади. Подросток выводил коня, который испугался и потащил запутавшегося в веревке мальчика.
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