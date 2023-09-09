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В Бредах умер 15-летний школьник, запутавшийся в веревке лошади

В Бредах умер 15-летний школьник, запутавшийся в веревке лошади

В поселке Бреды Челябинской области случилась трагедия во время выгула лошади. Подросток выводил коня, который испугался и потащил запутавшегося в веревке мальчика.

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