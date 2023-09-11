Крупнейшая в мире ветряная турбина. Лопасти длиной 123 метра весят по 54 тонны, а энергии хватит на небольшой город
Сразу за побережьем провинции Фуцзянь установлена самая большая в мире ветряная турбина. Циклопическое сооружение видно за несколько километров.
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В Европе уже образовались целые свалки из ветряков, они не долговечны. Они из композитных материалов, которые не утилизируются для дальнейшей переработки.
Есть другое решение - приливная ГЭС возле Камчатки. Вопрос давно рассматривается: далеко от энергоёмких производств и недёшево. Будет время - к этому придём. Слишком велики потери на транспортировку электроэнергии.
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