Крупнейшая в мире ветряная турбина. Лопасти длиной 123 метра весят по 54 тонны, а энергии хватит на небольшой город

В Европе уже образовались целые свалки из ветряков, они не долговечны. Они из композитных материалов, которые не утилизируются для дальнейшей переработки.

Борис Цыперсон

Есть другое решение - приливная ГЭС возле Камчатки. Вопрос давно рассматривается: далеко от энергоёмких производств и недёшево. Будет время - к этому придём. Слишком велики потери на транспортировку электроэнергии.